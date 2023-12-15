Рынок отреагировал на решение ЦБ по ставке

После оглашения Банком России решения по ключевой ставке российский рынок акций замедлил снижение. Индекс Мосбиржи к 13.35 мск упал на 0,33%, до 2998,8 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1053,38 пункта, следует из данных Московской биржи.

Сегодня Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых. ЦБ отметил, что текущее инфляционное давление остается высоким. Также он подчеркнул, что по итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. При этом, как уточнил Банк России, рост ВВП в 2023 году, вероятно, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%.