Мишустин: По поручению президента продлеваем на 2024 год мораторий на проверки бизнеса

По решению президента правительство продлевает на 2024 год мораторий на проведение проверок бизнеса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании. Запрет не коснется объектов, отнесенных к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска, а также в случаях угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны и при срабатывании специальных индикаторов, свидетельствующих о вероятном нарушении обязательных требований.

Глава кабинета министров напомнил, что мораторий хорошо себя зарекомендовал - почти в пять раз снижено количество проверок по сравнению с 2019 годом. Органы прокуратуры согласовали включение в план на 2023 год около 93 тысяч плановых мероприятий, что в четыре раза меньше, чем годом ранее.