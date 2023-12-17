«Почувствовал, что работать надо лучше, все-таки, наверное, не до конца справился с поставленной задачей. Тем не менее я думаю, что президент даст еще один шанс, чтобы эту цену исправили», — заявил Патрушев в кулуарах съезда «Единой России», его слова передает РИА Новости.