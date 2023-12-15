«Принесет убытки инициаторам»: каким будет 12-й пакет санкций против России

Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале. «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Юрием Световым, что войдет в новый список ограничений.

© Вечерняя Москва

Эксперт подчеркнул, что новый пакет санкций все еще согласован не до конца.

— Потому что у Австрии были возражения на этот счет. А пока австрийский канцлер Нехаммер ходил беседовать с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, этот пакет якобы согласовали, но окончательно Австрия еще не соглашалась с ним, — объяснил политолог.

Он подчеркнул, что сложность согласования 12-го пакета санкций состоит в том, что для стран — инициаторов ограничений это тоже приносит убытки.

— Каждая страна пытается отвести последствия ограничений России от себя и своей экономики. Та же Бельгия, например, которая занимается обработкой алмазов, начнет нести убытки в случае введения новых санкций, поэтому не одобряет их плотностью, — сказал Светов.

Новый список ограничений

Политолог рассказал, чем пополнится 12-й пакет санкций.

— Ключевая тема — экспорт алмазов. Запретить их покупку означает окончательно выкрутить руки Бельгии. Конечно, они не согласны с таким предложением, потому что это их основной род деятельности, — пояснил эксперт.

Также предлагается ввести запрет на покупку российского урана, несмотря на то, что против этого выступает Венгрия, которой нужно горючее для Словакии.

— На это уже давно покушаются на Западе, желая запретить покупку низкообогащенного урана у России. Но здесь противоречие в том, что сама Америка закупает у нас уран, — сказал Светов.