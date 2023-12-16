Посол Клименко: товарооборот между Россией и Испанией снизился на 54%

Товарооборот между Испанией и Россией за девять месяцев 2023 года снизился на 54,2% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол России в Мадриде Юрий Клименко. По его словам, российский экспорт в Испанию сократился на 58,6%, до €2,47 млрд, а импорт России из Испании - на 35,2%, до €665,5 млн". Посол сравнил темпы сокращения торговли между Россией и Испанией с показателями 2015 года, когда в полной мере отрицательно стали ощутимы последствия от первого пакета антироссийских санкций Европейского союза. По итогам прошлого года импорт России из Испании составил €1,28 млрд, что на 42% меньше по сравнению с 2021 годом. Только на продажах своих товаров в РФ испанской королевство теряет ежегодно почти €1 млрд, это может привести к закрытию фабрик и потере рабочих мест, рассказал Клименко. На этой неделе спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что количество санкций против России достигает почти 18 тысяч, что является беспрецедентным.