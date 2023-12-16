Россия нарастила внешний долг только перед одной страной

Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед Индией, увеличив его на четверть — до 777 миллионов долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Индия впервые предоставила Москве кредит на 190 миллионов долларов по итогам 2020 года. В 2021 году объем долга вырос в 3,2 раза.

Помимо Индии, в 2022 году суверенными кредиторами России были Франция и Южная Корея. Перед Францией долг сократился в 1,8 раза, до 177,8 миллиона долларов, перед Южной Кореей — на 25 процентов, до 209,8 миллиона долларов, что стало минимумом с 1992 года.

Держателями основной части российского внешного долга являются крупные институциональные кредиторы, не связанные с государствами (82 процента). За прошлый год этот долг уменьшился на 17 процентов, до 307 миллиардов долларов. Примерно 21 процент долга принадлежит держателям облигаций. За год эта доля сократилась на 32 процента, до 67,9 миллиарда долларов.

Общий объем внешнего долга России в 2022 году составил 376,1 миллиарда долларов (минус 20 процентов). Это самое быстрое погашение за всю историю — прежний рекорд был установлено в 2000 году, когда удалось уменьшить долг на 18,5 процента.