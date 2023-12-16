Мишустин дополнительно направил около 8 млрд рублей на инвестпроекты в АПК

Правительство России выделило почти 8 млрд рублей на создание и модернизацию сельскозяйственных предприятий. Об этом говорится в Telegram-канале правительства РФ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому свыше 7,9 млрд рублей будет дополнительно направлено регионам для возмещения части затрат сельхозяйственных производителей на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса (АПК). Средства должны покрыть часть расходов на строительство и ремонт молочных ферм, хранилищ сельхозпродукции и других объектов. 24 ноября государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассказал, что санкции отразились на АПК двух стран. По его словам, фаза санкционного давления на Россию и Белоруссию не изменила тенденции на укрепление основ аграрно-промышленного комплекса, который является одним из приоритетов.