Город подписал с ИП почти 71 тыс. контрактов на столичном портале поставщиков с начала года

С начала года город подписал с индивидуальными предпринимателями почти 71 тыс. контрактов на столичном портале поставщиков. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Регистрация на портале поставщиков открывает индивидуальным предпринимателям доступ к сегменту госзакупок. Здесь они могут предлагать свою продукцию заказчикам, соревнуясь с другими участниками на принципах справедливой конкуренции, тем самым обеспечивая себе дополнительный стабильный доход. Только с начала 2023 года на платформе зарегистрировались более 7 тыс. индивидуальных предпринимателей, всего их работает 51,2 тыс. – это шестая часть всех зарегистрированных пользователей ресурса. С января по ноябрь столичные заказчики подписали с такими поставщиками 70,9 тыс. контрактов – на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

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Отмечается, что чаще всего у индивидуальных предпринимателей на портале поставщиков закупали строительные, хозяйственные, информационно-технологические и медицинские товары, бытовую и оргтехнику, средства связи и электронику, энергетическое оборудование, осветительные приборы и горюче-смазочные материалы. По этим категориям за 11 месяцев было подписано свыше 34 тыс. контрактов на сумму более 4,7 млрд руб.

«Половина госконтрактов, заключенных с индивидуальными предпринимателями на портале в январе – ноябре этого года, приходится на поставщиков из столицы. Всего прошло 35,8 тыс. таких сделок на сумму 5,7 млрд руб. Более 18 тыс. контрактов на 3,2 млрд руб. подписали с предпринимателями из Московской области. Еще около 1,3 тыс. сделок на сумму 187,6 млн руб. приходится на Санкт-Петербург, свыше 1,1 тыс. контрактов на 179,7 млн руб. – на Тамбовскую область, около тысячи сделок на сумму 110,6 млн руб. – на Саратовскую», – приводятся в сообщении слова руководителя городского департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, портал поставщиков предоставляет предпринимателям гарантированный рынок сбыта продукции. Благодаря автоматизации и оперативности проводимых процедур представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые могут активнее развивать свое дело. Все этапы участия в закупках на ресурсе – от публикации потребности до подписания документов об исполнении обязательств по контракту – переведены в электронный вид. Это не только экономит время заказчиков и поставщиков, но и делает весь процесс более прозрачным и понятным.