Ограничительные меры против России и Белоруссии «в целом дают свои результаты», рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Об этом пишет портал Delfi.

По его мнению, ограничительные меры со стороны западных стран оказывают «большое влияние» на Россию.

Вместе с тем, заметил чиновник, Китай и Индия не присоединились к санкциям, поэтому Москве удалось найти альтернативные рынки.

Домбровскис также призвал европейские государства укреплять военный потенциал в связи с тем, что Россия продолжает спецоперацию на Украине и предположительно может начать новые конфликты.