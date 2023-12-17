Патрушев заявил, что Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки

Россия не заинтересована в продлении зерновой сделки, заявил глава Минсельхоза страны Дмитрий Патрушев.

«У нас объёмы экспорта зерна с учётом сворачивания зерновой сделки ни в коем случае не упали, а даже несколько выросли», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, по данным на середину декабря, в 2023 году Россия экспортировала более 30 млн тонн — больше, чем за аналогичную дату в прошлом году.

Патрушев пояснил, что это в большинстве своём политическое решение.

«Мы не заинтересованы в продлении зерновой сделки», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что зерновую сделку реанимирует лишь снятие санкций с российских компаний.