ЦБ РФ вновь повысил ключевую ставку

<p>Незадолго до этого аналитики крупнейших банков и инвестиционных компаний сошлись во мнении, что по причине ускорения инфляции и медленного снижения темпов кредитования регулятор может еще раз повысить ключевую ставку. Эксперты полагали, что наиболее вероятным сценарием будет рост ставки до 16%, что в итоге и произошло: 15 декабря на заседании совета директоров Центральный банк России снова повысил ключевую ставку.</p><p>«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 16,00% годовых», - говорится в заявлении, которое сразу после этого решения распространил регулятор.</p><p>Как сообщила во время пресс-подхода председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, в регуляторе «не планируют» дальнейшего ужесточения монетарной политики.</p><p>По ее словам, если исходить из нашего базового сценария - да, наверное, мы действительно «близки» к завершению цикла повышения ставки. Впрочем, глава ЦБ уточнила, что конкретные решения будут «зависеть от ситуации».</p><p>Напомним, ключевая ставка – это тот минимальный процент, под который Центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Размер ключевой ставки влияет на инфляцию, и в то время, когда ЦБ ее поднимает, деньги в экономике становятся дороже, то есть повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Это означает, что становится выгоднее открывать вклады и сберегать денежные средства, чем тратить их и брать кредиты. По этой причине снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, а инфляция, соответственно, замедляется.</p><p>«Текущее инфляционное давление остается высоким, - говорится в заявлении Центробанка РФ. - По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7 - 7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре».</p><p> </p><p>Регулятор также сообщает, что в отдельных сегментах кредитного рынка появились признаки замедления активности, однако общие темпы роста кредитования по-прежнему остаются высокими. По информации ЦБ, повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий.</p><p>«Судя по данным Росстата, предыдущие повышения ставок не смогли в достаточной степени затормозить рост внутреннего спроса и имели ограниченный по времени эффект на состояние экономики, - заявил СМИ финансовый директор Экспобанка Эрнст Беккер. - Если Центробанк на своем декабрьском заседании повысил ставку менее чем на 100 базисных пунктов, то в феврале будущего года пришлось бы провести еще один раунд ужесточения». </p><p>Стоит заметить, что в июле уходящего года Центробанк после достаточно длительной паузы повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых, а уже в августе она была повышена на 350 базисных пунктов, то есть до 12%. В сентябре ключевая ставка снова выросла - до 13%, а в октябре уже до 15%. Что ж, на самом деле возвращение инфляции к цели в будущем году и ее дальнейшая стабилизация порядка 4% предполагают достаточно продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.</p><p>Неудивительно, что дальнейшие решения по ключевой ставке регулятор будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели развития экономики на ее прогнозном горизонте, а также с оценкой рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них самих финансовых рынков.</p><p>Впрочем, по прогнозу Центробанка, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в наступающем году будет снижена до 4 - 4,5% и в дальнейшем придет к столь желаемым 4%. Что касается следующего заседание совета директоров Центробанка, на котором будет решаться вопрос об уровне ключевой ставки, то оно намечено на 16 февраля 2024 года.</p>