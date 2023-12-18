В Екатеринбурге заявили, что траты туристов превысили 2 млрд рублей в дни 300-летия города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Чуть более 2 млрд рублей составили траты туристов, посетивших Екатеринбург в августе 2023 года, когда проходили основные мероприятия к 300-летнему юбилею города. Это на 1,4 млрд рублей превышает показатель предыдущего года, сообщил на пресс-конференции глава Екатеринбурга Алексей Орлов .

"Траты туристов, посетивших Екатеринбург в августе, составили чуть более 2 млрд рублей, что на 1,4 млрд рублей превышает прошлогодний показатель. То есть гости к нам едут, и те праздничные мероприятия, которые проходили у нас, в Екатеринбурге, привлекли очень большое количество гостей, а это - дополнительные доходы в бюджет города", - сказал Орлов.