Стало известно, сократят ли расходы на социально значимые программы в РФ

Фракция «Единой России» при работе над федеральным бюджетом добилась, чтобы в главный финансовый документ были заложены средства на социально значимые программы помощи наиболее уязвимым категориям граждан: семьям с детьми и пенсионерам. Это сотни миллиардов рублей, и сокращаться такие статьи не будут, — заявил Медведев.