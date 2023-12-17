США саботируют стратегию ОПЕК+ добычей сланцевой нефти

США увеличили добычу сланцевой нефти до рекордных 13,3 млн баррелей в день, несмотря на усилия Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) по ее снижению, сообщает Bloomberg. По данным агентства, американским компаниям удалось нарастить объемы добычи в условиях сокращения числа буровых установок на 20%.

США явно сыграли огромную роль на мировом рынке в 2023 году, в том числе оказывали давление на ОПЕК+ с целью сокращения добычи, — прокомментировал ситуацию аналитик Wood Mackenzie Ltd. Райан Думан.

Аналитики в правительстве США предсказывали, что внутренняя добыча сланцевой нефти составит в среднем 12,5 млн баррелей в день. Но на деле объемы добычи выросли до 13,3 млн баррелей, что эквивалентно вкладу Венесуэлы в мировой рынок.

Страны ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 5 октября приняли решение о сокращении добычи нефти. Со 2 ноября добыча сырья сократилась на 2 млн баррелей в сутки.