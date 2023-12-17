Россия не испытывает страданий от санкций Запада в отличие от Германии, которая, поддерживая экономическую войну против РФ, «воюет против себя», заявила газете Frankfurter Allgemeine Zeitung депутат бундестага Сара Вагенкнехт. По мнению политика, Россия нашла другие способы выйти на мировой рынок, в то время как ФРГ осталась позади среди промышленно развитых стран.

Мы не ведем экономическую войну против России, мы ведем экономическую войну против нас самих. Россия не страдает, российские энергоносители нашли другие пути на мировой рынок. Мы же, напротив, спровоцировали рост наших затрат на энергию до небес и тем самым ухудшили жизнь нормальных семей и конкурентоспособность нашей промышленности, — сказала Вагенкнехт.

Ранее Сара Вагенкнехт заявила, что Украина все больше становится похожа на бездонную бочку, которой Германия передала €24 млрд из налоговых средств на оружие и выплаты в бюджет. Парламентарий отметила, что ФРГ стала вторым крупнейшим поставщиком вооружений Украине в то время, когда даже США начали постепенно отстраняться от этой страны.