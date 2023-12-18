Глава МВФ Гергиева: Без финансовой помощи Украина выдержит пару месяцев

Украина способна выдержать отсутствие внешней финансовой помощи в течение "пары месяцев", но ее ждут трудности, если Евросоюз и США не смогут за это время решить вопрос с финансированием. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью газете Financial Times.

По ее словам, продолжительное отсутствие поддержки со стороны Запада поставит под угрозу экономическое восстановление Украины. В этом случае Киев будет вынужден увеличить эмиссию гривны, провоцируя инфляцию.

Важно, чтобы этот период не затянулся, заявила Гергиева, пояснив, что Украине будет сложнее адаптироваться, и это в тот момент, когда страна ожидала улучшения экономических перспектив, передает ТАСС.

В США и Европе будет продолжаться работа по утверждению новых пакетов помощи, уверена глава МВФ. Она добавила, что смотрит на ситуацию с оптимизмом и считает, что удастся обеспечить финансирование Украины.