Глава МВФ Гергиева: Без финансовой помощи Украина выдержит пару месяцев
Украина способна выдержать отсутствие внешней финансовой помощи в течение "пары месяцев", но ее ждут трудности, если Евросоюз и США не смогут за это время решить вопрос с финансированием. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью газете Financial Times.
По ее словам, продолжительное отсутствие поддержки со стороны Запада поставит под угрозу экономическое восстановление Украины. В этом случае Киев будет вынужден увеличить эмиссию гривны, провоцируя инфляцию.
Важно, чтобы этот период не затянулся, заявила Гергиева, пояснив, что Украине будет сложнее адаптироваться, и это в тот момент, когда страна ожидала улучшения экономических перспектив, передает ТАСС.
В США и Европе будет продолжаться работа по утверждению новых пакетов помощи, уверена глава МВФ. Она добавила, что смотрит на ситуацию с оптимизмом и считает, что удастся обеспечить финансирование Украины.
Между тем, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам Евросоюза, что ему важнее получить согласие на начало переговоров о членстве Украины в блоке, чем на дополнительное финансирование. Украинский лидер также отметил, что его стране нужен сигнал, что Европа ее не бросает.