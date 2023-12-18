Совет ЕЭК решил обнулить пошлины на импорт в РФ куриных яиц

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц. Льгота будет предоставляться с 1 января по 30 июня 2024 года для объема поставок до 1,2 млрд штук в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.