Доходы федерального бюджета РФ превысили плановые

Доходы федерального бюджета РФ составили 26 трлн 2 млрд рублей. Это на 1 млрд рублей выше плана на весь год, который заложен в законе о бюджете-2023, согласно оперативным данным сайта «Электронный бюджет». Запланированный дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году не меняется – 2% ВВП, заявил ранее министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-ноябре снизились на 22,8% до 8,2 триллиона рублей, ненефтегазовые – выросли на 25,6% до 17,7 триллиона рублей, сообщил ранее Минфин.