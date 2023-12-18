Евросоюз с 2024 года запретит импорт непромышленных алмазов из России

Страны Евросоюза с 1 января 2024 года перестанут импортировать непромышленные алмазы, которые были обработаны или произведены в России, это предусмотрено 12-м пакетом санкций, сообщила пресс-служба ЕС.

«Прямой запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами», — говорится в заявлении.

Также ЕС наложил «косвенный запрет» на импорт российских алмазов, которые прошли обработку в третьих странах. Эта мера будет вводиться постепенно с 1 марта до 1 сентября.