Обнуление пошлин на нефть и топливо отразится на их ценах

Вопреки сомнениям многих экспертов Россия не отказалась от завершения налогового маневра, и в 2024 году экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, в том числе бензин и дизельное топливо (ДТ), обнулятся, сообщается на сайте минфина. Одновременно с этим опять вырастет налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников.

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А сомнения возникали не на пустом месте. С момента начала проведения налогового маневра (фактически он стартовал в 2014 году) сильно изменились не только мировая конъюнктура и положение на мировом нефтяном рынке нашей страны, но и организация работы внутреннего нефтяного и топливного рынка России. Проще говоря, правила игры стали совсем другие и у нас в стране, и за рубежом.

В результате обнуление экспортных пошлин и одновременный рост налогов на добычу нефти может привести к тому, что экспорт нефти будет выгодней, чем производство из нее топлива.

Что же так изменило ситуацию? В 2019 году заработал топливный демпферный механизм - компенсация нефтяникам из бюджета части разницы между экспортными и индикативными - установленными государством ценами на бензин и ДТ за их поставки на внутренний рынок по низким ценам. Выплачивается он не всем, а только крупным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Тогда же фактически розничный рынок топлива стал регулируемым, цены могут расти только близко к инфляции, за этим внимательно следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

С декабря 2022 года ЕС, до этого наш основной партнер, ввел эмбарго на импорт морем нашей нефти, а с февраля 2023 года - нефтепродуктов. Одновременно с этим странами G7, ЕС и Австралией был введен потолок цен на эти товары из России: на нефть - 60 долл. за баррель, на светлые нефтепродукты -100 долл., темные - 45 долл. за баррель. Это и вынужденная переориентация нашего экспорта с запада на восток привели к появлению дисконта на нашу нефть, поставляемую за границу.

С 2023 года дополнительно (не в рамках налогового маневра) вырос НДПИ для всех нефтяных компаний). В этом же году из-за осеннего топливного кризиса были введены заградительные пошлины на экспорт топлива не его производителями, а также для НПЗ мощностью менее 1 млн тонн. Кроме того, экспорт летнего ДТ разрешен компаниям при условии поставок 50% от объемов его производства на внутренний рынок.

Платят экспортные пошлины поставщики товара за границу, а НДПИ - все нефтедобывающие компании. Экспортные пошлины защищают внутренний рынок от дефицита товара, делая его поставки за границу менее выгодными. После их отмены выгодней всего будет экспортировать сырую нефть. Или цены на бензин и ДТ внутри нашей страны вынуждены будут повыситься. Хотя бы в опте, поскольку на АЗС подорожание будет сдерживаться в пределах инфляции. Причем у малых и средних НПЗ не будет даже возможности переложить часть нагрузки на экспортные доходы, от них они отрезаны заградительными пошлинами, а демпферные выплаты они не получают.

По мнению руководителя Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа Вячеслава Мищенко, экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты были эдаким естественным демпферным механизмом на нашем внутреннем рынке, сдерживающим рост цен. Сейчас, в период действия санкций, очень сложно анализировать последствия и просто посчитать, что будет с ценами, поскольку неясны до конца вводные данные. Но избежать подорожания в опте нефти и нефтепродуктов в результате отмены экспортной пошлины и повышения НДПИ не получится, а экспорт сырой нефти станет самым привлекательным видом деятельности.

В рознице за ними будут внимательно следить. И, вероятнее всего, будут какие-то действия регулятора. Возможно, в выстраивании балансов на рынке - регулировании, куда и что поставлять, в каких объемах и так далее. Сильно настораживает, что все это далеко нерыночные шаги, которые очень сложно будет увязать с биржевыми торгами, экспортными поставками и прочими элементами свободного рынка, считает эксперт.

Отмена экспортных пошлин на нефть была шагом к свободному рынку, но ситуация изменилась

Кроме того, мы получим механизм, который будет очень плохо защищен от влияния различных негативных воздействий извне. Например, ужесточения санкций и требований по соблюдению потолка цен или скачков курса рубля. Мы по-прежнему привязаны к внешним индикаторам - экспортным ценам топлива в Европе и мировым котировкам нефти в долларах, говорит Мищенко.