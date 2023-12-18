ФАС ждет снижения цен производителей на яйца в течение месяца - полутора

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский ожидает, что цены производителей на куриные яйца снизятся в течение месяца - полутора, передает ТАСС. "Я думаю, что в течение месяца. Может быть, месяц - полтора", - сказал Шаскольский в ответ на соответствующий вопрос. 18 декабря заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов высказал мнение, что цены на куриные яйца снизятся уже после Нового года. До этого министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил что в ближайшие несколько недель РФ получит "беспошлинные яйца" из Турции и Азербайджана, которые помогут сбить цены. Правительство РФ одобрило обнуление ввозной таможенной пошлины на куриные яйца из других стран с 1 января по 30 июня 2024 года. Этот шаг, по словам властей, поможет сбить цены на яйца, которые стали объектом внимания Федеральной антимонопольной службы из-за подозрений в картельном сговоре. Власти также обещали сосредоточиться на инвестировании в российское производство, чтобы устранить дефицит на рынке и стабилизировать цены.