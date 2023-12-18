В ФАС рассказали, когда в РФ подешевеют куриные яйца

Федеральная антимонопольная служба России ожидает, что цены производителей на куриное яйцо снизятся в течение месяца — полутора. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, что в течение месяца. Может быть, месяц — полтора», — ответил Шаскольский на соответствующий вопрос.

Он отметил, что ФАС проверила 13 производителей и дистрибьюторов на предмет сговора и сейчас собранные документы находятся в обработке.