Главы Минфинов и центробанков стран Группы семи проведут онлайн-переговоры

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Главы Минфинов и центробанков стран Группы семи (G7) проведут во вторник онлайн-переговоры. Об этом со ссылкой на японского министра Сюнъити Судзуки , который выступает председателем встречи, сообщило агентство Reuters .

Япония завершает свое председательство в "семерке", одной из главных тем которого на протяжении уходящего года была помощь Украине. В Токио неоднократно заявляли о приверженности сохранению санкций в отношении Москвы и продолжению поддержки Киева. В 2024 году председательство в G7 перейдет к Италии.