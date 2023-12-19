Экономист предсказал будущее курса рубля

Поэтому мы видим, что курс доллара и евро то чуть снижается, то чуть повышается. Я думаю, это сохранится на оставшиеся две недели, и, скорее всего, по крайней мере в первую-две недели января, если не произойдет чего-то существенного, сохранится примерно та же самая ситуация, что и сейчас. Я думаю, что доллар будет находиться где-то в интервале 89-91 рубль и евро в интервале 97-99 рублей, - Владимир Григорьев экономист