В ЕБРР намерены удвоить ежегодную финансовую помощь Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) удвоит ежегодную финансовую помощь Украине и доведет ее до €3 млрд после увеличения уставного капитала на €4 млрд. Об этом сообщает газета Financial Times.

По словам президента ЕББР Одиль Рено-Бассо, "увеличение нашего капитала при значительной поддержке акционеров является признаком того, что помощь [Украине] не ослабнет".