Импортное вино стоимостью до 700 рублей может исчезнуть из российских магазинов в течение следующего года. Об этом заявил сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в РФ Simple Group Максим Каширин в интервью РБК.

Эксперт связал ситуацию с повышением ставки таможенных пошлин на ввезенное вино и увеличением акцизов на тихое и игристое. С 1 августа размер пошлины составляет 20% вместо 12,5%. Повышение оказалось чувствительным в категории импортных вин до 5 евро за бутылку. Кроме того, на цены влияют также инфляция, цены на упаковку, транспорт, электроэнергию в Европе. В результате в РФ «просто умрет» целая категория вин.

«До повышения пошлин многие дистрибьюторы делали запасы, поэтому процесс "умирания" этого сегмента будет происходить постепенно. По нашим прогнозам, он начнется после новогодних праздников и продлится вплоть до начала 2025 года», — подчеркнул Каширин.