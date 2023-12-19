Евросоюз ввел для экспортеров правило No Russia

Европейский союз в 12-м пакете санкций против РФ ввел обязательное контрактное условие для экспортеров, в связи с которым не допускается реэкспорт чувствительных товаров в Россию из других стран. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает РБК.

Условие должны ввести в новые экспортные контракты к 20 марта следующего года. В случаях, если контракт был заключен до 19 декабря 2023 года, оговорку необходимо добавить к 20 декабря 2024 года либо раньше, если контракт истекает до этого срока и продлевается.

Уточняется, что оговорка не вводится, если договор предполагает экспорт в страны-партнеры ЕС, среди которых — США, Великобритания, Япония, Южная Корея и другие страны.

Чувствительными товарами, на которые распространяются новые санкции, являются продукты двойного назначения и технологические товары, использующиеся в оружейных системах РФ (микросхемы, танталовые конденсаторы, устройства для видеопереговоров и другое). Помимо прочего, запрещен ряд авиационных товаров и топлива, передает издание.

ЕС ввел более 18,7 тысячи незаконных ограничительных мер в результате утверждения 12-го санкционного пакета в отношении России. Об этом 19 декабря заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.