Мишустин: Россия и Китай ушли от валют третьих стран во взаиморасчетах

«Мы продолжаем увеличивать долю национальных валют во взаимных расчетах. Если в 2020-м году этот показатель был около 20%, то в текущем году мы фактически полностью избавились от валют третьих стран во взаимных расчетах», – сказал премьер.

РФ и КНР укрепляют деловые контакты, подчеркнул Мишустин, напомнив, что в мае в Шанхае прошел совместный бизнес-форум, в котором приняли участие более 1,5 тыс. предпринимателей.

«Возобновилась работа российско-китайских ЭКСПО, которая прошла в рамках международной выставки «Иннопром» в июле в Екатеринбурге. Создаем также комфортные условия для работы коммерческих компаний на рынках России и Китая. У нас обширная совместная повестка», – отметил Мишустин.

В свою очередь Ли Цян напомнил, что за последние несколько месяцев они с Мишустиным встречались уже несколько раз. Это говорит о тесном сотрудничестве между двумя странами.