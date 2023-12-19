В Евросоюзе достигли соглашения о продлении ограничений цен на газ

Министры стран Евросоюза согласились продлить ограничение цен на газ до 31 декабря 2024 года. Это входит в согласованный пакет чрезвычайных мер в области энергетики, сообщило информагентство ANSA.

© Российская Газета

"Италия добилась от Евросоюза продления ограничения цен на газ на один год", - заявил министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин.

Решение было принято во вторник в Совете ЕС по энергетике, уточнил министр.

В заявлении Совета ЕС говорится, что пролонгация мер позволит обезопасить энергетические рынки, снизить негативный эффект от кризиса и защитить европейских граждан от высоких цен.