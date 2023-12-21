В Саратовской области подготовят новую льготу для инвесторов

Министерство инвестиционной политики Саратовской области инициировало расширение списка инвесторов, которые смогут получить инвестиционный налоговый вычет. В этот перечень войдут предприятия, реализующие инвестиционные проекты в цифровой сфере и логистике.

Как рассказали в министерстве инвестиционной политики региона, предприниматели смогут получить налоговый вычет, сумма которого составит до 40 процентов от суммы расходов на приобретение объектов основных средств, а также их модернизацию, достройку и дооборудование.

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В настоящее время на инвестиционный налоговый вычет в регионе могут претендовать предприятия, заключившие инвестиционные договора с министерством и работающие по 11 направлениям экономической деятельности: от растениеводства и животноводства до производства мебели.

Как пояснил министр инвестиционной политики Александр Марченко, льготу решили распространить на новые отрасли поскольку они являются "ключевыми" для современного развития экономики.

- Переориентация логистических потоков открывает новые рынки сбыта, а цифровизация сейчас присутствует во всех сферах жизни, - отметил Александр Марченко.

Сейчас в Саратовской области реализуется ряд крупных логистических проектов. Так в Саратове на Вольском тракте будущим летом планируется открытие логистического комплекса класса "А" площадью 13 тысяч квадратных метров ООО "Интэк". Объем инвестиций в проект более 1 млрд рублей, предполагается создание 180 рабочих мест.

Более крупный логистический комплекс площадью 80 тысяч квадратных метров также в пригороде Саратова возводится для компании Озон. Как отметили в министерстве, реализация такого проекта позволит создать 2,5 тысячи новых рабочих мест.

Наконец на инвестиционную стадию выходит самый значительный по масштабу в регионе проект по строительству логистического комплекса Вайлдберриз. Крупнейший онлайн-ритейлер построит распределительный комплекс площадью 212 тысяч квадратных метров, где будет трудиться порядка 10 тысяч человек.

Как сообщили в министерстве: "Определена площадка для реализации проекта, начаты инженерные изыскания, земляные работы".

- В Саратовской области предусмотрен целый комплекс преференций для поддержки инвесторов - это и налоговые льготы, и субсидии, и упрощенный порядок предоставления земельных участков, - подчеркивает Александр Марченко.

Компании и предприниматели, заключившие инвестдоговор с областным министерством инвестиционной политики, также получают и ряд других льгот. Так, ставка по налогу на имущество организаций снижается для них более чем в 20 раз: с 2,2 до 0,1 процента.

Льготой могут воспользоваться как новые, так и уже работающие предприятия. Необходимым условием для ее получения является вложение не менее 50 миллионов рублей в приоритетные направления развития экономики. В сфере строительства для получения льготы объем капиталовложений должен составить 2 миллиарда рублей.

Для предприятий нефтегазовой промышленности предусмотрены особые условия: снижение налоговой ставки с 2,2 до 1,1 процентов при инвестировании не менее 1,5 млрд рублей на срок в 5 лет.

Кроме того, инвесторам предоставляется льгота по транспортному налогу при условии капиталовложений в 50 миллионов рублей, в строительстве - 650 миллионов рублей. За период работы мининвеста в Саратовской области было заключено пять инвестиционных договоров, дающих право на применение льготного налогообложения. Это предприятия нефтегазовой отрасли, строительных материалов, молочный комбинат и воздухоразделительная станция.

Еще шесть компаний стали участниками региональных инвестиционных проектов (РИП). Такие инвесторы освобождаются от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет, а в региональный бюджет ставка на этот налог для них снижена с 17 до 10 процентов. Взамен предприятия берут на себя более жесткие обязательства по срокам инвестирования.

В настоящее время в регионе реализуется 199 инвестиционных проектов общим объемом финансирования более 850 млрд рублей.