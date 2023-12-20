Чехия и Словакия попросили Брюссель сохранить поставки нефти из России

Чехия и Словакия обратились к Брюсселю с просьбой сохранить поставки нефти из РФ. Об этом в среду, 20 декабря, рассказал президент «Транснефти» Николай Токарев.

— И Чехия, и Словакия обратились сейчас в Брюссель с просьбой сохранить эти объемы поставок российской нефти, потому что у них реально нет выхода к морю, они не имеют возможности получать нефть из других источников, — сообщил он в интервью федеральному телеканалу.

Без российской нефти страны не смогут существовать, подчеркнул Токарев.

Он добавил, что у Чехии до сих пор осталась возможность получать небольшие объемы нефти через европейский нефтепровод.

Экспортная пошлина на нефть с 1 января 2024 года будет снижена на 24,7 доллара и таким образом обнулится. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе Министерства финансов России.

Евросоюз 18 декабря утвердил новый, 12-й пакет антироссийских санкций. Новый пакет включает в себя ограничения на импорт непромышленных алмазов, произведенных или обработанных в России.