Назван срок снижения цен на яйца в России

Цены на яйца в России снизятся после Нового года. Таким прогнозом в беседе с «Лентой.ру» поделился доктор экономических наук, бывший глава департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод.

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«Как праздник с 31 декабря на 1 января пройдет, спрос резко упадет. После новогодней горячки цены и так всегда снижаются. Плюс ко всему на наш рынок поступит конкурирующим объем турецких яиц», — объяснил Холод.

По словам экономиста, дисбаланс спроса и предложения, который вызван праздником, либо уменьшится, либо полностью нивелируется.

«Дополнительно еще будут поступать объемы из Турции. Совершенно очевидно, что это приведет к снижению цены», — заключил он.

Ранее Холод рассказал, что к 10 января на полках российских магазинов появятся турецкие яйца.

14 декабря в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, президент России Владимир Путин принес россиянам свои извинения за резкий рост цен на куриные яйца. Он отметил, что для многих граждан яйца — один из главных источников белка.