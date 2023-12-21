Курс доллара перешел к росту

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с 11 декабря превысил отметку 91 рубль. Евро доходил до 99,94 рубля, что стало максимумом с 7 декабря, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме доллар поднимался до 91,18 рубля. Российская валюта слабеет с 14 декабря, за неделю доллар и евро прибавили почти два рубля несмотря на повышение 15 декабря ключевой ставки Центробанка до 16 процентов.

Осенью доллар преодолел отметку в сто рублей, после чего власти предприняли ряд мер для поддержания курса российской валюты. В том числе была введена обязательная продажа валютной выручки экспортерами, а также установлены специальные курсовые пошлины, повышающиеся при слабом рубле.