Мишустин: экономическое сотрудничество КНР и РФ справилось со сложными вызовами

Во время встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран в 2023 году справилось со сложными вызовами. Он также добавил, что товарооборот между Китаем и Россией составил почти 18 трлн рублей.

«В текущем году торгово-экономическое сотрудничество справилось с непростыми вызовами», — передает корреспондент URA.RU слова Мишустина. Он заявил, что товарооборот между РФ и Китаем составил почти 18 трлн рублей. В юанях это составило 1,5 трлн.

Известно, что КНР и Россия в инвестиционной сфере достигли хороших результатов. На данный момент реализуются 80 совместных проектов. Их общая сумма составляет почти 20 трлн рублей. В юанях около 1,6 млрд. Мишустин также напомнил, что страны полностью перешли на национальные валюты во взаимных расчетах. Теперь свыше 90% платежей осуществляется в юанях и рублях.

Делегация из России находится в Китае с 19 декабря. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпинь проводят встречу в Пекине. Также Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. Стороны подписали ряд документов.

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