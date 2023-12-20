Шульгинов: Минэнерго не видит проблем с топливообеспечением в России

Минэнерго РФ не фиксирует проблем с обеспечением топливом. С таким заявлением выступил глава ведомства Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия-24". "У нас нет никаких проблем с топливообеспечением", - сказал министр. По его словам, цены на бирже снижаются, рост запасов топлива составил от 10 до 25%. Шульгинов уточнил, что по дизтопливу это свыше трех млн тонн, по бензину - более двух млн тонн. Министр отметил, что смотрит в будущее с оптимизмом, но ведомство извлекло уроки. Об обратил внимание на необходимость контролировать ситуацию и "более оперативно принимать решения".