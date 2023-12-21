В бюджете Новосибирска на 2024 год расходная часть превысит 85 миллиардов рублей.

В расходную часть бюджета входит и собственные средства города, и межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов, которые предоставляются на реализацию национальных проектов, федеральных и областных программ. Собственные доходы по сравнению с 2023 годом выросли почти на 4 млрд рублей, в основном за счёт увеличения налоговых поступлений.

– Бюджет города Новосибирска на 2024 год — основной финансовый документ на предстоящий трёхлетний период — результат совместной кропотливой работы структурных подразделений мэрии и депутатского корпуса. Причём началась она в процессе формирования бюджета, ещё до утверждения его в первом чтении, – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Объём трансфертов из вышестоящих бюджетов составляет 44 млрд рублей. Кроме того, поправками ко второму чтению Закона об областном бюджете Новосибирской области городу предусмотрены дополнительные межбюджетные трансферты на 2024 год в объеме 6,7 млрд рублей.

Таким образом, доходная часть бюджета города в 2024 году превысит 90 млрд рублей, а расходная достигнет 92 млрд рублей. В мэрии отмечают, что все крупные проекты, начатые ранее, будут продолжены, кроме того, запланированы и новые мероприятия. В приоритете остается участие в национальных и региональных проектах.

Ранее «Прецедент» писал, что депутаты горсовета проголосовали за лишение академика Асеева звания «Почетный житель Новосибирска». Уроженец Новосибирской области может принять участие в выборах президента России. В Новосибирске мэрия проводит опрос о будущем Соснового бора.