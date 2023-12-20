Депутат Завальный: Словакия и Чехия могут покупать только российскую нефть

Словакии и Чехии выгоднее всего покупать нефть из России в связи с их географическим положением. Так председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный в беседе с "Лентой.ру" объяснил просьбу стран к Европейскому союзу снова дать им возможность покупать сырье у РФ. По его словам, это касается и Венгрии. "У них нет способов получения нефти, кроме как из России, поскольку у них нет выхода к морю, что напрямую может сказаться на энергической безопасности, на стоимости энергоресурсов и социальном самочувствии граждан", — отметил депутат. По его мнению, если этим странам не разрешат получать российскую нефть, то они будут протестовать против введения санкционных ограничений или принятия других решений. "Европейский союз этого не допустит, поэтому, я думаю, разрешат", - сказал Завальный. В то же время, указал парламентарий, других послаблений в отношении российского рынка энергоресурсов со стороны европейских стран ждать не нужно. "Они научились жить без нашей нефти и нефтепродуктов, получают те же нефтепродукты из Индии, но платят за это более высокую цену. Не вижу в среднесрочной перспективе улучшения отношений, в том числе в энергетической сфере", — заключил он. До этого президент "Транснефти" Николай Токарев заявлял, что Чехия и Словакия не смогут существовать без ее нефти.