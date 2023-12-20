Индия призвала G7 отложить ограничение импорта алмазов из РФ

Индия призвала страны Группы семи (G7) отложить решение о введении запрета на алмазы из России из-за неясности правил отслеживания их происхождения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Сроки введения ограничений на непрямой импорт из России в течение трех-четырех месяцев нецелесообразны, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней неясны", - заявил один из источников агентства.

Индия также выразила свои возражения по поводу нового механизма проверки и сертификации необработанных алмазов. Он может потребовать обмена данными об индийских предприятиях, некоторые из которых могут быть конфиденциальными, отметил другой источник Reuters.