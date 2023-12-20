Мировым ценам на товары предрекли рост из-за атак на суда в Красном море

Рост числа ракетных атак на суда в Красном море может нанести серьезный удар по мировой экономике. Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке затормозит сроки доставки товаров и, как следствие, приведет к повышению цен на различные виды продукции по всему миру, сообщает Bloomberg.

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Из-за войны Израиля с представителями палестинской радикальной группировки ХАМАС и ее союзниками в лице йеменских повстанцев-хуситов из шиитского военизированного объединения «Ансар Алла» многие крупнейшие логистические компании, включая датскую Maersk, вынужденно прекратили осуществлять транзит грузов через акваторию Красного моря. Теперь вместо прохода через Суэцкий канал иностранные суда все чаще стали выбирать более длительные маршруты в обход Африканского континента, уточняют эксперты.

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В результате вышеуказанных факторов себестоимость доставки грузов может значительно увеличиться, что неизбежно приведет к удорожанию различных видов продукции. Проблему усугубляет тот факт, что на Красное море до недавнего времени приходилось в общей сложности 14 процентов всей мировой водной торговли. Среди наиболее пострадавших от перебоев в торговле стран с большой долей вероятности окажутся Греция, Иордания, Шри-Ланка и Болгария, предрекли аналитики.

Рост цен может затронуть в первую очередь средиземноморские европейские страны. Это обусловлено тем, что более 20 процентов всех контейнеров, проходящих через Суэцкий канал, направляются из азиатских портов именно в этот регион, уточнили аналитики логистической project44. Однако, если сбои в торговле продолжатся в среднесрочной перспективе, негативный эффект прочувствуют на себе жители не только южноевропейских, но и азиатских стран.

«Лучшее, на что может надеяться мир, — это сценарий с умеренным риском, при котором судоходство будет приостановлено как минимум на несколько месяцев», — резюмировали эксперты.