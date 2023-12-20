США и ЕС помешали выполнению российской части зерновой сделки

США и страны Евросоюза (ЕС) сопротивляются выполнению российской части зерновой сделки, несмотря на то, что эксперты ООН пытались найти варианты для достижения договоренностей. Об этом в эфире телеканала TRT World России в Лондоне Андрей Келин.

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«Сделка состоит из двух частей. Первая — это отправка украинских судов с зерном через Черное море, Босфор и далее. Эта часть реализована», — пояснил он.

Вторая часть, по словам Келина, — это российские условия, в которые входит обеспечение транспортировки российского зерна на мировые рынки, создание условий для этого и страхование. Именно эту часть на Западе и помешали реализовать. «Наши суда не могут из-за санкций входить в порты. Ничего в этом плане не было сделано», — подчеркнул посол.

При этом Келин не исключил, что в 2024 году сделка может возобновиться. Условием для этого он назвал реализацию российской части договоренностей.