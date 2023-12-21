«Ъ»: производители предупредили о росте цен на продукты в 2024 году
Отпускная стоимость вырастет в диапазоне от 5% до 22%.
Это коснётся молочной продукции, кофе, соков, риса и кондитерских изделий. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на письма предприятий, направленные с конца ноября по середину декабря торговым сетям.
Среди причин повышения — рост стоимости грузоперевозок более чем на треть, увеличение затрат на переработку и упаковку, неурожай кофе и других сельхозкультур.
Газета отмечает, что «Вимм-Билль-Данн» сообщил о росте цен в среднем на 4,9% на молочную продукцию, на 16,1% — на соки. Производитель йогуртов Ehrmann планирует повысить их стоимость на 5%, «Мултон Партнерс» (раньше — Coca-Cola) увеличит цены на безалкогольные напитки на 13%.
«Нестле» собирается повысить стоимость кофе и напитков из него на 15%, на кондитерские изделия — на 8%, на готовые завтраки — на 9,5%. Продукция «Любятово» подорожает на 6%. Шоколад Ritter Sport и Ferrero Rocher вырастет в цене в диапазоне от 7% до 14%.