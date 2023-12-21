Отпускная стоимость вырастет в диапазоне от 5% до 22%.

Это коснётся молочной продукции, кофе, соков, риса и кондитерских изделий. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на письма предприятий, направленные с конца ноября по середину декабря торговым сетям.

Среди причин повышения — рост стоимости грузоперевозок более чем на треть, увеличение затрат на переработку и упаковку, неурожай кофе и других сельхозкультур.

Газета отмечает, что «Вимм-Билль-Данн» сообщил о росте цен в среднем на 4,9% на молочную продукцию, на 16,1% — на соки. Производитель йогуртов Ehrmann планирует повысить их стоимость на 5%, «Мултон Партнерс» (раньше — Coca-Cola) увеличит цены на безалкогольные напитки на 13%.