Иностранным аналитикам запретят изучать российский рынок

Российское правительство одобрило предложение депутатов о запрете для иностранных аналитических компаний исследовать российские товарные рынки. Об этом сообщают «Известия».

«Правительство поддержало предложение депутатов регулировать деятельность компаний, которые исследуют в России потребительские рынки и чья выручка составляет не менее 30 миллионов рублей в год», — говорится в материале.

Новые правила были предложены группой депутатов во главе с Владимиром Гутеневым из «Единой России».

Как следует из отзыва, авторам инициативы предложили улучшить законопроект: они не объяснили, почему регулирование предлагается именно для компаний с годовой выручкой от 30 миллионов рублей. Тем не менее проект также поддержали Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и ФАС.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что ведомство одобрило идею, так как у аналитических компаний есть большие базы данных с информацией о работе участников рынка в РФ.

«Деятельность таких компаний должна осуществляться в определенных рамках, учитывающих национальные интересы нашего государства», — заявил он.