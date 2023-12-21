Экономисты объяснили стойкость России к санкциям

Глава Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей Института экономики Российской академии наук (РАН) Дарья Ушкалова объяснила стойкость России к западным санкциям «ловушкой большой страны». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статью, опубликованную в вестнике института.

Если государство занимает значительную долю на том или ином рынке, ограничения поставок или подобные ожидания приводят к росту цен, которые компенсируют снижение объемов, пояснила эксперт.

В этих условиях формальная эффективность ограничений противоречит стратегической эффективности, которая заключается в снижении доходов от экспорта. Этим экономисты объясняют провал санкций и отсутствие значительного ущерба для России.

В исследовании отмечается, что простые ограничения поставок приводили к обратному эффекту, мировые цены повышались, росли экспортные доходы. В силу этого Европейскому союзу (ЕС) пришлось скорректировать санкции, чтобы сократить не только поставки, но и доходы. Таковым стал введенный потолок цен на нефть и газ.

Специалист РАН считают, что «ловушка большой страны» продолжает облегчать борьбу с негативным влиянием санкций, но оно постепенно сокращается. Дарья Ушкалова полагает, что российским властям следует проводить активную государственную политику, чтобы расширить рынки сбыта отечественных товаров.