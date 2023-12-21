Танкеры с российской нефтью не пустили в Индию

Шесть российских танкеров, перевозящих суммарно порядка пяти миллионов баррелей нефти марки Sokol, не пустили в Индию. Об этом со ссылкой на сервис отслеживания судов сообщает Bloomberg.

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Пять из судов, груженых российской нефтью, принадлежат «Совкомфлоту». Танкер NS Century остановился к югу от Шри-Ланки 16 ноября, за последнюю неделю к нему присоединились еще два танкера компании — все они направляются в порт Вадинар. Помимо них, не достигли пункта назначения еще три судна — «Крымск», «Неллис» и «Литейный проспект», чья точка назначения — порт Парадип на восточном побережье Индии. Танкеры перевозят сырую нефть, добываемую с месторождений у восточного побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке.

Несколькими днями ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США обновило руководство по соблюдению потолка цен на нефть и нефтепродукты из России, доставляемые морем. Теперь поставщики из стран «Большой семерки» и Австралии должны получать подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть. Эта мера необходима для более тщательного контроля за соблюдением санкционного режима.