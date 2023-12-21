Эксперт объяснил, что сулит России рекордный спрос на уголь в мире

Азиатский регион — главный получатель угля из России. Рентабельность российского угольного экспорта медленно восстанавливается вслед за повышением мировых цен. Об этом заявил директор Ассоциации горнопромышленников России Анатолий Никитин, передают «Известия».

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Минэнерго считает, что экспорт российского угля в 2023 году может увеличиться до 220 млн т., отмечает газета.

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Издание со ссылкой на доклад Coal 2023 Международного энергетического агентства (МЭА) сообщает, что мировой спрос на уголь продемонстрирует рост на 1,4% в 2023 году. Так, показатель станет рекордным — 8,5 млрд т. Специалисты прогнозируют движение глобального спроса на восток. Среди таких направлений, как считают они, — Китай, Индия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По словам экспертов, эти государства будут потреблять три четверти мирового спроса.

При этом в МЭА уверены в том, что именно Индия и Китай смогут «поглотить» основной объем угля. По их мнению, это обусловлено увеличением там спроса на электроэнергию и слабым внутренним производством. В докладе агентства говорится, что в абсолютном выражении рост спроса на уголь в 2023 году в КНР составит 220 млн т, или 4,9%, в Индии — 98 млн т, или 8%, в Индонезии — 23 млн т, или 11%.

В Европейском союзе больше всего снизится спрос на уголь — на 107 млн т, или 23%, считают специалисты. Также снижение покажет США — на 95 млн т, или 21%.

Также в публикации отмечается, что этой зимой ФРГ «вернет в строй три законсервированные угольные станции». Они принадлежат RWE AG и LEAG. Подчеркивается, что это также связано со стремлением страны сэкономить газ и обойти стороной дефицит электричества и теп

«Политика в области декарбонизации и сворачивания угольной промышленности в ЕС будет скорее носить выборочный характер. Использовать «грязный» уголь в первую очередь придется cтранам с развитой промышленной базой, в противном случае стоимость продукции вырастет на десятки процентов», — пишет издание со ссылкой на Ирину Фатьянову, доцента кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова.