Силуанов: РФ ответит на конфискацию ее активов в Европе симметрично

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия симметрично ответит на конфискацию ее активов в Евросоюзе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия-24". Министр пояснил, что в случае принятия решения о конфискации российских активов в ЕС симметричное решение будет принято незамедлительно. "У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых "С", это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран", - отметил Силуанов. До этого немецкое издание Der Speigel писало, что Генпрокуратура ФРГ подала запрос в суд о конфискации замороженных российских активов на сумму более €720 млн. В заявлении не указан владелец средств, однако издание Der Spiegel утверждает, что собственником активов является Национальный расчетный депозитарий, российская небанковская кредитная организация.