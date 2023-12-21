Economist назвал неожиданного победителя номинации «страна года»
Греция стала «страной года» по версии британского журнала Economist. Главным достижением называется преодоление экономического кризиса.
Издание отмечает, что десять лет назад Греция была парализована долговым кризисом и высмеивалась на Уолл-Стрит. Тогда ее доходы серьезно упали, а в политике процветали экстремистские партии правого и левого толка.
«Но спустя годы болезненной реструктуризации Греция в 2023 году возглавила наш ежегодный список экономик богатых стран мира. Ее правоцентристское правительство было переизбрано в июне, а внешняя политика проамериканская, проевропейская и настороженная по отношению к России», — подчеркнул Economist.
Журнал также выделил Польшу и Бразилию. Экономика первой выдержала, несмотря на украинский конфликт непосредственно у своих границ и наплыв беженцев.
В Бразилии к власти пришел президент Луис Инасиу Лула да Силва. А вот правление его предшественника Жаира Болсонару издание называет «четырьмя годами притворного популизма».
Ранее Documento обвинило премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в слежке за политическими оппонентами.