Венгрия предложила ЕС воздержаться от помощи Украине в течение 5 лет

Орбан: Венгрия предлагает ЕС воздержаться от помощи Украине в течение пяти лет
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает Европейскому союзу воздержаться от выделения средств Украине из бюджета объединения в течение пяти лет.
По словам венгерского премьера, в ходе внеочередного саммита ЕС в начале следующего года лидеры обсудят вопрос о внесении поправок в бюджет Евросоюза на 2024—2027 годы, предусматривающие выделение Киеву €50 млрд.
При этом Орбан подчеркнул, что в бюджете ЕС нет таких денег.
«Еврокомиссия говорит, что мы должны получить эти деньги путём заимствования и потом выделить их через бюджет. Позиция Венгрии заключается в том, чтобы не давать их в течение пяти лет», — цитирует его ТАСС.
Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине.