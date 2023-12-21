ЕК перечислила Украине последний транш за 2023 год в размере €1,5 млрд

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсети X (бывшая Twitter), что ЕК перечислила Украине последний транш финансовой помощи за 2023 год в размере €1,5 млрд. "Сегодня мы выплачиваем Украине последние €1,5 млрд из нашего пакета поддержки на 2023 год общим размером €18 млрд", — написала глава Еврокомиссии. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна будет оценивать помощь от Германии по реальным шагам, а не только по словам поддержки. 19 декабря пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что Германия может сократить предусмотренную на 2024 год помощь Украине на €520 млн в связи с корректировкой бюджетных планов. До этого член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин утверждала, что у Вашингтона нет возможности финансировать конфликт на Украине, выделяя средства Киеву. Она отмечала, что на первом месте среди обсуждаемых вопросов у американских законодателей должны оставаться внутренние проблемы государства.