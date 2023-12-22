В Коми выделили еще почти 400 млн рублей на лекарства для льготников

СЫКТЫВКАР, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Коми дополнительно выделили 399,7 млн рублей на лекарственное обеспечение льготников. Соответствующие поправки в бюджет региона на 2023 год приняли депутаты Госсовета Коми.

"Предлагается дополнить бюджет новой статьей для предоставления предприятию "Государственные аптеки Республики Коми" субсидии на возмещение части затрат на обеспечение жителей лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания по бесплатным рецептам врача. Объем расходов на 2023 год на лекарственное обеспечение увеличен на 399,7 млн рублей", - сообщил депутатам зампред правительства региона - министр финансов Коми Владимир Казаков. Депутаты большинством голосов поддержали поправки.

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По его словам, средства на лекарства выделены за счет сокращения расходов на обслуживание государственного долга республики на 399,1 млн рублей в связи с изменением планируемых сроков и объема привлечения государственных заимствований и перераспределением средств с других направлений. На 58,6 млн рублей увеличили расходы на укрепление материально-технической базы госучреждений - на установление резервных источников электроснабжения и замену оборудования.

Основные характеристики бюджета региона - доходы, расходы, дефицит - оставлены без изменений. Внесены правки в части источника финансирования дефицита бюджета. Это связано с получением специальных казначейских кредитов в сумме 2,096,8 млрд рублей, сообщил глава Минфина региона.

"С начала года государственный долг составлял 32,6 млрд рублей. По нашим расчетам, на 1 января 2024 года мы выйдем на уровень госдолга в 30,4 млрд рублей", - ответил Казаков на вопросы депутатов.